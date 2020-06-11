10 milyonluk terörist Kandil'in derinliklerinde vuruldu! MİT ve TSK ortak operasyonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörü kaynağında kurutma stratejisi" kapsamında PKK'ya bugüne kadar vurulan en büyük ikinci darbe indirildi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç bölgelerinde TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya çok büyük bir darbe daha indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörü kaynağında kurutma stratejisi" kapsamında PKK’nın elebaşlarından ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç bölgelerinde TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA’lar tespit etti, F-16’lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu.
1966 doğumlu İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK’ya 1989’da Avrupa’dan katıldı. 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüten İsmail Nazlıkul’un, 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok terörist eylemin arkasındaki isim olduğu belirlendi. 2006-2007 yıllarında Zap kampında teröristleri eğiten, 2009’da Irak/Gare’de ‘HPG Basın İrtibat Merkezi’ sorumluluğu yürüten İsmail Nazlıkul 2012’de Kandil’e geçti ve PKK Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2020’de PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi oldu.
10 milyon dolar ödülle aranıyordu
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu. İçişleri Bakanlığı başına 10 milyonluk ödül koymuştu.
Sinyali izleyip buldular
Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda peş peşe düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’i vurdu. Teröristler paniğe kapılmış, İsmail Nazlıkul da bölgeyi terk etmişti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başladı. Ancak MİT peşindeydi. En son 25 Mayıs 2020 günü terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı yayının sinyallerini takip ederek İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti.