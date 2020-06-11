10 milyonluk terörist Kandil'in derinliklerinde vuruldu! MİT ve TSK ortak operasyonu

Terör örgütü PKK'ya çok büyük bir darbe daha indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörü kaynağında kurutma stratejisi" kapsamında PKK’nın elebaşlarından ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç bölgelerinde TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA’lar tespit etti, F-16’lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu.