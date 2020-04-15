10 milyon TL'lik olay kaçış Nusret Gökçe yine tedbirleri hiçe saydı bakın ne yaptı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan sosyete kasabı Nusret Gökçe, bu kez de Kuruçeşme Les Ottoman Otel'in iskelesinde görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle her gün yeni tedbirler alınıyor, en başından beri maske takılması ve zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması söyleniyor. Fakat Nusret Gökçe ise bu tedbirleri her seferinde hiçe sayıyor.
Geçtiğimiz günlerde 'Evde kal' çağrısına uymayan Nusret Gökçe, maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı.
Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı. Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı.
Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.