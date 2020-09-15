10 kişi korona olunca abartmayın demişti! Şevval Şahin'e Burcu Kıratlı'dan şok eden tepki
Koronavirüsüne yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yeniden parti düzenleyen Şevval Şahin'e Burcu Kırat'tan şok eden tepki geldi.
Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde verdikleri doğum günü partisiyle olay olmuştu. Şahin ve Aral çiftine tepkiler gecikmedi.
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Bu partilerin ilkinde Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken son partilerinde de 10 kişi virüse yakalanmıştı.
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Parti sonrası "Abartılacak bir şey yok" diyen Şevval Şahin'e oyuncu Burcu Kıratlı'tan tepki geldi.
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Şahin'in bu açıklamasını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu Burcu Kıratlı ise demediğini bırakmadı.
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