10 kentrilyon dolarlık göktaşı mercek altına alınacak
NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 kentrilyon dolar. 10 kentilyon dolarlık asteroit, türünün tek örneği olabileceği belirtiliyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA geçtiğimiz aylarda uzay madenciliği için önemli bir adım attı.
NASA asteroidlerde araştırma yapması için AR-Ge aşamasında olan uzay aracının yapımına başladığını duyurdu. Proje 10 kentrilyon dolar değerinde madene ev sahipliği yapan 16 Psyche olarak sınıflandırılan göktaşında araştırmalarda bulunacak.
Independent'ta yer alan habere göre, 16 Psyche olarak sınıflandırılan özel asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması. Bilim insanlarına göre bu asteroidin incelenmesi, Güneş sisteminin sırlarını ortaya çıkarabilir.
Konu ile ilgili ülke basınına konuşan Southwest Research Institute'den gezegen bilimci Dr. Tracy Becker "Tamamen demir ve nikelden meydana gelmesi açısından Psyche, benzersiz bir asteroit olabilir" dedi.