10 Kasım sözleri resimli mesajları duygusal Atatürk'ü anma 10 Kasım görselleri
Bugün yani çarşamba günü 10 Kasım Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü. Ulu Önder Atatürk bu 10 Kasım'da da özlemle anılacak. Bu anlamlı güne özel en güzel 10 Kasım mesajları, resimli kısa ve duygusal 10 Kasım mesajları haberimizde.
Bugün 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. Bu 10 Kasım'da da bize başta Cumhuriyet olmak üzere sayısız hediyeler bırakan Atatürk'ü özlemle ve saygıyla anacağız. Bu anlamlı güne özel resimli kısa 10 Kasım mesajları, duygusal 10 Kasım sözleri haberimizde.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü tüm yurt genelinde anılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden bu yana yüzlerce şiirler, kitaplar ve güzel sözler yazıldı. İşte, en anlamlı 10 Kasım Attürk'ü anma mesajları...
Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.