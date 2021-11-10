10 Kasım mesajları kısa duygusal 10 Kasım Atatürk sözleri

Bugün 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. Bu 10 Kasım'da da bize başta Cumhuriyet olmak üzere sayısız hediyeler bırakan Atatürk'ü özlemle ve saygıyla anacağız. Bu anlamlı güne özel resimli kısa 10 Kasım mesajları, duygusal 10 Kasım sözleri haberimizde.