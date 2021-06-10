10 Haziran hava durumu! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış
TÜRKİYE'de birçok şehir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Akdeniz, İç Anadolu, Ege'nin güneydoğusu, batı ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış yaşanacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Çanakkale ve bazı şehirlerin 10 Haziran güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri...
Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu...