10 Haziran hava durumu! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri...