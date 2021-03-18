10 gün sonra zengin olacak! 3 yıl önce başladı şimdi Avrupa'ya açılıyor

Vatansever şöyle devam etti: İthal ettiğimiz bu ürünleri online mecralarda pazarlamaya başladık. Kısa sürede 500 bini aşkın bir müşteri kitlesine sahip olduk. Gerek müşterilerimizden gelen talepler gerekse de bizlerin yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde yerli ürünlerde birçok eksik olduğunu fark ettik."