10 büyükşehirde dikkat çeken anket sonuçları! Yarın seçim olsa...
İktidar ile muhalefet arasındaki erken seçim tartışmaları sürerken anketler de art arda gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma 1-6 Ağustos tarihleri arasında 10 büyükşehri kapsayan bir anket çalışması gerçekleştirdi. Sonuçlar ise dikkat çekti. İşte 10 büyükşehirde çıkan anket sonuçları...
Türk siyasetindeki tartışma konularından biri de erken seçim. Muhalefet ile iktidar arasındaki erken seçim tartışmaları devam ederken, araştırma şirketleri de kamuoyu yoklamalarını sürdürüyor.
10 BÜYÜKŞEHİRDE ANKET YAPILDI
ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde toplam 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Diyarbarkır, Malatya, Kayseri, Konya, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Denizli ve İzmir özelinde yapılan ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:
Diyarbakır: DEM Parti yüzde 51.2, AK Parti yüzde 20.6, CHP yüzde 11.7
Malatya: AK Parti yüzde 35.5, CHP 23.6, MHP yüzde 8.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 7.1
Kayseri: AK Parti yüzde 33.2, CHP yüzde 21, MHP yüzde 14.7, İYİ Parti yüzde 6.2, Saadet yüzde 5.5