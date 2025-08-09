10 büyükşehirde dikkat çeken anket sonuçları! Yarın seçim olsa...

10 BÜYÜKŞEHİRDE ANKET YAPILDI

ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde toplam 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette, seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.