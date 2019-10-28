10 bin TL zam yapacak Nusret'in çalışanına verdiği maaş dudak uçuklattı
Saltbae hareketiyle ünü dünyayı aşan sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin sosyal medya uzmanına verdiği maaş, ağızları açık bıraktı.
Dünyada en çok takipçisi bulunan Türk ünvanını elinde bulunduran ve 23,6 milyon kişinin takip ettiği Nusret Gökçe'nin paylaşımlarının bu kadar izlenmesinin sırrı ortaya çıktı.
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Yaptığı her paylaşımla milyonlarca izlenmeye ulaşan Nusret, sosyal medya hesaplarını yönetmesi için işe aldığı kişiye verdiği maaşla gündeme geldi. Nusret, sosyal medya uzmanına tam 20 bin TL maaş veriyor.
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10 bin TL zam yapacak: İşe aldığı kişiden memnun olan Nusret'in, sosyal medya uzmanının maaşını 30 bin TL'ye çıkaracağı da söyleniyor.
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Peki Nusret Gökçe kimdir?
Mesleğini “et sanatçısı” ve “et sihirbazı” olarak tanımlayan Nusret Gökçe, maden işçisi bir babayla ev hanımı bir annenin 5 çocuğunun sondan ikincisi olarak Erzurum’da doğdu.
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