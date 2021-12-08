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10 bin TL kazanıyor! Adana'da 8 yıl önce hobi olarak başlamıştı

İhlas Haber Ajansı
10 bin TL kazanıyor! Adana'da 8 yıl önce hobi olarak başlamıştı

ADANA’nın Kozan ilçesinde yaşayan Volkan Sarıca, hobi olarak ektiği kiviyi dağ köyünde kazanca dönüştürdü. 30 kivi fidanı diken Sarıca, sezonda 10 bin TL kazanıyor.

10 bin TL kazanıyor! Adana'da 8 yıl önce hobi olarak başlamıştı

Kırsal Kıbrıslar Mahallesi'ndeki genç girişimci Volkan Sarıca, 8 yıl önce hobi olarak kivi yetiştirmeye başladı.

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10 bin TL kazanıyor! Adana'da 8 yıl önce hobi olarak başlamıştı

250 metrekare alanda 1 ton kivi üreten Sarıca, vitamin deposu kiviye ilginin yoğun olduğunu belirterek destekleme olursa daha geniş alanda daha çok üretim yapmak istediğini kaydetti. 

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10 bin TL kazanıyor! Adana'da 8 yıl önce hobi olarak başlamıştı

Sarıca, "800 rakımlı mahallede kivi üretimi yapıyorum. Burada hobi amaçlı başladığım kivileri hasat ediyorum. 30 ağaçla başladım." dedi. 

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10 bin TL kazanıyor! Adana'da 8 yıl önce hobi olarak başlamıştı

Sarıca "1 tona yakın ürün hasat ediyorum. Bol C vitamini içeriyor. Talep yoğun. Ben 10-12 bin TL arasında kazanıyorum şu an." ifadelerini kullandı.

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