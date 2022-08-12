10 bin liraya kadar ödeme müjdesi! Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?

''Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak''