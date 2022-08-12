10 bin liraya kadar ödeme müjdesi! Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte alınacak maaşlar da merak konusu oldu. Peki hangi sağlıkçı ne kadar ödeme alacak? Detaylara bakın...
Binlerce sağlık çalışanının uzun bir süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği devreye girdi. Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Merak edilen soruları Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş NTV'de yanıtladı.
-En Yüksek ek ödeme hangi gruba yapılacak, Bu grubun sabit toplam ödemesi ek ödeme ile ne kadar yükselecek?
''Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak''
-Uzman hekimler ne kadar ek ödeme alacak, maaşlarıyla birlikte aylık ödemeleri ne kadar yükselecek?