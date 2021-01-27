10 ayda 7 ameliyat oldu Sinan Özen bebeğinin müjdeli haberini duyurdu
Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, son olarak 7. ameliyatını oldu. Bağırsak rahatsızlığı olan minik için ailesi sonunda müjdeli haberi verdi.
Sinan Özen ile eşi Burcu Özen’in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EGEBAYRUM) tedavi gören minik Neva ile Özen ailesini ziyaret etti.
Henüz 10 aylık olan kızının toplamda 7 ameliyat geçirdiğini dile getiren ünlü sanatçı Sinan Özen, şunları söyledi:
''Bu merkez Türkiye’de tek ve ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın Rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz yerinde yenilenecek.''
''Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz.''
Merkez Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin’den bilgi alan Rektör Budak, Türkiye’nin değerli sanatçılarından Sinan Özen’in kızının tedavisinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Bağırsak yetmezliğinin tedavisinde Ege’nin yetkin bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Rektör Budak, sözlerine şunları da ekledi: