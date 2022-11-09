10 ayda 17 bin deprem yaşandı! Uzman isim Türkiye'yi uyardı: "6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir deprem..."

Deprem ülkesi olan Türkiye’de son 10 ayda irili ufaklı 17 bin tane deprem meydana geldi. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, son 10 ayda 17 bin depremin oluştuğunu kaydetti. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu anımsatan Daş, sürekli sallandığını ve bunun sonucunda zeminde, binada ve yapıda bir yorgunluğa sebep olduğunu, oluşabilecek 6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir depremin Elazığ özelinde Türkiye genelinde daha büyük hasarlara ve ölümlere yol açacağını kaydetti.