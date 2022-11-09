10 ayda 17 bin deprem yaşandı! Uzman isim Türkiye'yi uyardı: "6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir deprem..."
Türkiye’de 10 ayda 17 bin adet depremin meydana geldiğini ve bunun çok ciddi rakam olduğuna dikkat çeken Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, “Hissetmesen bile bu zeminde, binada, yapıda ve tabiatta ister istemez bir yorgunluğa sebep oluyor. Bu demek oluyor ki 6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir deprem Elazığ özelinde Türkiye genelinde daha büyük hasarlara ve ölümlere yol açacaktır” dedi.
Deprem ülkesi olan Türkiye’de son 10 ayda irili ufaklı 17 bin tane deprem meydana geldi. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, son 10 ayda 17 bin depremin oluştuğunu kaydetti. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu anımsatan Daş, sürekli sallandığını ve bunun sonucunda zeminde, binada ve yapıda bir yorgunluğa sebep olduğunu, oluşabilecek 6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir depremin Elazığ özelinde Türkiye genelinde daha büyük hasarlara ve ölümlere yol açacağını kaydetti.
Öte yandan, Arap levhasının hareketliliğinden dolayı sürekli Türkiye’nin bulunduğu Anadolu levhasını sıkıştırdığını ve yılda 20 ile 30 santim arasında batıya, Yunanistan’a doğru kaydırdığını belirten Daş, yüz binlerce yıl sonra Ege Denizi’nin yok olacağını ve Türkiye’nin Yunanistan ile kara komşusu olacağını belirtti.
Malatya’da meydana gelebilecek bir depremin Elazığ’ı da etkileyeceğini aktaran Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, “Malatya’daki meslektaşımız, 6.5 ve 7.2 arasındaki özellikle Malatya ile Adıyaman arasından bulunan Çelikhan fay segmenti üzerinde bir deprem olacağını öngörüyor.
Bunun sebebi olarak da son zamanlarda o bölgede öncü deprem olarak nitelendirdiğimiz çok fazla küçük şiddetinde depremlerin meydana gelmesi, orada bir hareketliliğin olması ve uzun yıllardır orada büyük deprem olmamasından dolayı oradaki fay hattına ve o kısma bir dikkat çekmek istedi.