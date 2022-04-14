'1 yıl evden çıkmadım titriyorum' diyen Of Aman Nalan hastalığını anlattı: Ona yapışık doğdum
‘Of Aman’ lakabıyla tanınan Nalan Tokyürek, Armağan Çağlayan’a konuk oldu. Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı açıklamalarıyla şaşırttı.
90’lı yılların sevilen sanatçısı Nalan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan şarkıcı, keşfediliş hikayesinden, lakabına, yıllar önce yaşadığı zor günlere birçok konuya değindi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi’ne kanun öğrencisi olarak ortaokulda başlayan Nalan, lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti ve klasik Türk müziği eğitimini bu okulda tamamladı.
Eğitim hayatıyla alakalı konulan Nalan Tokyürek, “Konservatuvarda okurken öğretim görevlisi olmak istiyordum. Türk müziğine de âşıktım. Akademik kariyer hayal ettim" dedi.
İlk albümünü 1994 yılında çıkaran ve Tutmayın Beni', 'Of Aman', 'Bunun Adı Sevda', 'Acemi Balık', 'Yaralandım', 'Adresi biliyorsun', 'Farzet' gibi şarkılarla tanınan Nalan, keşfediliş hikâyesini anlattı.