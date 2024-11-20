1 yaşındaki oğlunu haşere ilaçlamasında kaybetmişti! Acılı anne o günü anlattı: Sürünerek balkona çıktım...

"Eşim gıdadan zehirlendiğimizi tahmin etti. Eşim abisini aradı, eltim geldi. Evin zili çalışmıyordu, eşim 'yengem geldi' dedi ama 'Benim halim yok anahtarı veremem' dedim. Eşim ben de 'Kalkamıyorum' dedi. 'Allah'ım bana güç kuvvet ver anahtarı atayım' diye dua ettim.