1 yaşındaki oğlunu haşere ilaçlamasında kaybetmişti! Acılı anne o günü anlattı: Sürünerek balkona çıktım...
İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Altay Toprak'ın annesi Raziye Kınalı, yaşadıkları olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Raziye Kınalı'nın olay günününe dair anlattıkları dikkat çekti. Altay'dan önceki 4 bebeğini karnında kaybettiğini söyleyen Kınalı'nın, "Altay sağlıklı dünyaya geldi ama doyamadım" deyişi yürek sızlattı.
Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta tahtakurusu için 12 Kasım'da yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek ölen ve 15 Kasım'da Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedilen Altay Toprak'ın annesi Raziye ve babası Recep Kınalı, AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından evlerine geri döndü.
Çift, büyük üzüntü yaşasa da olaydan 8 gün sonra geldikleri evlerinde ilk olarak Altay Toprak'ın anılarıyla buluştu.
"Sürünerek balkona çıktım..."
Anne Raziye Kınalı, AA muhabirine, olay gecesi Altay Toprak'ın diş ağrısı nedeniyle rahatsızlandığını düşündüklerini söyledi. Zehirlenme etkilerini ilk önce Altay Toprak'ta gördüklerini belirten Kınalı, şöyle konuştu:
"Eşim gıdadan zehirlendiğimizi tahmin etti. Eşim abisini aradı, eltim geldi. Evin zili çalışmıyordu, eşim 'yengem geldi' dedi ama 'Benim halim yok anahtarı veremem' dedim. Eşim ben de 'Kalkamıyorum' dedi. 'Allah'ım bana güç kuvvet ver anahtarı atayım' diye dua ettim.