1 ton 200 kilo balık imha edildi!

Kahramanmaraş Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında C.K. yönetimindeki bir minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı tespit etti. C.K., 3 gündür yolda olduğunu ve balıkları Kars'tan Kayseri'ye götürdüğünü belirtirken, jandarmaya menşe şahadetnamesinin (uluslararası belgeler) olmadığını söyledi.