1 ton 200 kilo balık imha edildi!

1 ton 200 kilo balık imha edildi!

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir minibüste sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı açılan çukura gömülerek imha edildi.

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Kahramanmaraş Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında C.K. yönetimindeki bir minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı tespit etti. C.K., 3 gündür yolda olduğunu ve balıkları Kars'tan Kayseri'ye götürdüğünü belirtirken, jandarmaya menşe şahadetnamesinin (uluslararası belgeler) olmadığını söyledi.

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1 ton 200 kilo balık imha edildi! - Sayfa 2

Ekipler sürücüye bin 635 lira para cezası uygularken, sağlıksız koşullarda naklinin yapılması nedeniyle balıklar iş makinesiyle açılan çukura gömülerek imha edildi.

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1 ton 200 kilo balık imha edildi! - Sayfa 3
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