1 TL'lik çorap parası yüzünden kocasından boşandı kendi işini kurdu

Kızını okutturdu ve evlendirdi: 57 yaşındaki Akça, kazandığı para işle hem emeklilik için sigorta primini ödedi hem de kızını üniversitede okuttu hem de evlendirdi. Bir kadın olarak ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşayan Akça, halen geçimini pazarda sattığını ürünlerle sağlamaya devam ediyor.