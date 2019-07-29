1 TL'lik çorap parası yüzünden kocasından boşandı kendi işini kurdu
DENİZLİ’de eşi ile 10 yıl önce 1 TL’lik çorap parası yüzünden boşanan 57 yaşındaki Ümmü Akça, hayattan kopmayıp evinde ördüğü örgüleri pazarda satıp hem kendi sigorta primini ödeyip emekli oldu hem de kızını üniversite okutup evlendirdi.
Denizli’de ördüğü giyeceklerle geçimini sağlayan 57 yaşındaki Ümmü Akça, kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Eşiyle maddi sorunlar yaşadığı için yaklaşık 10 yıl önce ayrılan Akça, kendine ve kızına bakmanın yolunu şişlerin ucunda buldu.
Akça eşinden ayrıldıktan sonra bir süre maddi zorluk çekmeye başlayınca geçimi sağlamak için iş aramaya başladı. Bu sırada kızı annesine el örgüleri yapıp satma fikrini söyledi. Bunun üzerine Akça, şiş ve yün yumağı alarak yelek ördü.
Daha sonra ördüğü yelekleri ‘el emeği pazarı’na götürerek satmaya başladı. Yeleğin ardından patik, kaşkol, tişörtlerin üzerine nakış ile işleme yapmaya başlayan Akça işlerini genişleterek daha çok para kazanmaya başladı.
Kızını okutturdu ve evlendirdi: 57 yaşındaki Akça, kazandığı para işle hem emeklilik için sigorta primini ödedi hem de kızını üniversitede okuttu hem de evlendirdi. Bir kadın olarak ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşayan Akça, halen geçimini pazarda sattığını ürünlerle sağlamaya devam ediyor.