1 TB iPhone iddiası! Yeni iPhone 13'ün fiyat listesi sızdı
iPhone'un üreticisi Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni modele ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sızdırılan bir ekran görüntüsünde yeni iPhone'ların fiyatları yazıyor... İşte 1 TB depolama kapasitesine sahip iPhone 13 Pro Max ve diğer modellerin fiyatları...
Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.
İŞTE FİYAT LİSTESİ...
iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar
iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar
iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar
iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 800 dolar