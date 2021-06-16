1 TB iPhone iddiası! Yeni iPhone 13'ün fiyat listesi sızdı

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.