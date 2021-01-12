1 saatte 6 hasta aşılanacak! İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı,Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.