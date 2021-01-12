1 saatte 6 hasta aşılanacak! İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı
İstanbul genelindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı. Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odalarında buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası da bulunuyor. Öte yandan Doç. Dr. Mücahit Kapçı her bir poliklinikte 1 saat içerisinde yığılma olmayacak şekilde 6 hastanın aşılanmasının planlandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında, İstanbul genelindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı.
Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de "Aşı Uygulama Odası" hazırlıkları tamamlandı. Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile dizayn edildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı,Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.
Hastanenin 6 kule 3 ana bloktan oluştuğuna değinen Kapçı, her blokun altında uygun alanlarda aşı poliklinik alanlarını oluşturduklarını belirterek, aşı uygulama odalarının hazırlanmasında dikkat edilen noktalara ilişkin şunları söyledi: