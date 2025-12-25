1 Ocak'ta pompaya yansıyacak! Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle birlikte artacak. Benzin ve motorine zam gelecek. Çifte zam yılbaşından itibaren pompaya yansıyacak.
Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek.
POMPA FİYATINA DOĞRUDAN YANSIYACAK
Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 lira zam geleceğini duyurdu.
Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL zam gelecek.
LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.