1 Nisan'da yılda 4 kez KTV geliyor! Ünlü ekonomist yeni vergi zamlarını kalem kalem yazdı

- Eğer ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak bunun bir maliyeti var ve bunu da faiz olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Para yoksa ya banknot matbaasını çalıştıracak ya da yeni vergiler salacağız. Hatırlayın, deprem bahanesiyle geçici olarak gelen iletişim vergisi, yatıya kalmış ve gitmemişti.