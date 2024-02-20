1 Nisan'da yılda 4 kez KTV geliyor! Ünlü ekonomist yeni vergi zamlarını kalem kalem yazdı
Araç sahiplerine kötü haber ünlü ekonomistten geldi. Seçim sonrası Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yılda 2 kere değil, 3 veya 4 kere alınabileceği iddia ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi 1600 cc'den yukarı her araç için "silindir vergisi" de çıkartılabileceği, birden fazla evi olanlardan "ekstra konut vergisi" de alınabileceği öne sürülüyor.
Geçen yıl deprem nedeniyle duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yetmezmiş gibi yılda 2 kere değil, 3 veya 4 kere alınabileceği iddia ediliyor. Ekonomim Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "1 Nisan vergi şakalarına hazır olun" başlıklı yazısında, seçimden sonra gelebilecek vergi zamlarını ve yeni vergileri yazdı. Şeref Oğuz'un yazısından satır başları şöyle:
- Ocak ayında faiz gideri 121 milyar TL. Peki, 121 milyar TL Türkiye ekonomisi için nedir? Borsada halka açık 119 şirketin piyasa değeri 121 milyar TL. Yani biz 119 şirketin toplam piyasa değeri kadar faiz ödüyoruz. Arçelik’in piyasa değeri 106 milyar TL, İskenderun Demir Çelik’in piyasa değeri 119 milyar TL.
- Eğer ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak bunun bir maliyeti var ve bunu da faiz olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Para yoksa ya banknot matbaasını çalıştıracak ya da yeni vergiler salacağız. Hatırlayın, deprem bahanesiyle geçici olarak gelen iletişim vergisi, yatıya kalmış ve gitmemişti.
Yeni vergiler derken?
- Misal zaten duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek.