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'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti

'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti

25 yaşındaki başarılı futbolcu Yusuf Yazısı sosyal medya hesabından Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti.

'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti

Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekerek magazin gündemine oturdu. 

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'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti

Milli futbolcu, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti.

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'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Turhan'la el ele pozunu kalp emojisiyle paylaştı.

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'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti

 Yazıcı, paylaşımında "1 Nisan şakası değil" ifadelerini kullandı.

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