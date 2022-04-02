'1 Nisan şakası değil' diyen Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti! Miss Turkey güzeli Cemrenaz Turhan'ın pozları nefes kesti
25 yaşındaki başarılı futbolcu Yusuf Yazısı sosyal medya hesabından Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti.
Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekerek magazin gündemine oturdu.
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Milli futbolcu, 2021 yılında Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen 23 yaşındaki Cemrenaz Turhan'la olan aşkını ilan etti.
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Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Turhan'la el ele pozunu kalp emojisiyle paylaştı.
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Yazıcı, paylaşımında "1 Nisan şakası değil" ifadelerini kullandı.
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