1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

1 milyon TL’lik konut kredisi geri ödemesi, bankaların belirlediği faiz oranlarına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. NTV'de yer alan habere göre 1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek?