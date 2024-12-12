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1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

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1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları, bankaların güncel faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. İşte banka banka son durum...

1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

1 milyon TL’lik konut kredisi geri ödemesi, bankaların belirlediği faiz oranlarına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. NTV'de yer alan habere göre  1 milyon TL’lik kredi çeken bir kişi, 120 ay vadeli ödeme planıyla ne kadar taksit ödeyecek? 

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1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

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1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

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1 milyon TL'nin aylık taksidi ve toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisinde son durum

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Ödeme: 3.839.600 TL

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