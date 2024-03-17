1 milyon kişi erken emekli olacak! Detaylar ortaya çıktı Işıkhan: Biz talimatlarımızı aldık
Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar devam ediyor. Düzenlemeyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkına kavuşacak. Erkeklerde emeklilik yaşı 60'a, kadınlar da ise 58'e düşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmalarımıza başladık. Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz" dedi.
Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.
1 milyon kişi erken emekli olacak
Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin erken emeklilik hayali gerçek olacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılmaya devam ediliyor.
A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.
3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkı kazanacak.