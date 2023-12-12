1 milyar liralık boşanmanın kanıt fotoğrafları! Ünlü işadamı, sevgilisine atacağı 'fantazi' mesajını eşine atınca...

Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Birol Akpınar, şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine attı.