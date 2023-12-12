1 milyar liralık boşanmanın kanıt fotoğrafları! Ünlü işadamı, sevgilisine atacağı 'fantazi' mesajını eşine atınca...
Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar, çapkınlıkta acemilik yapınca olanlar oldu. Birol Akpınar, şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine attı. Çılgına dönen Melek Akpınar, kocasıyla sevgilisinin izini bir dedektif gibi sürdü. İşte acemi çapkını ele veren görüntüler...
Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Birol Akpınar, şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine attı.
Otel kayıtları delil oldu
Melek Akpınar, avukatı Sibel Engin aracılığıyla delil tespiti davası açarak, emniyetten Birol Akpınar ile Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde suit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtları ile mahkemenin yolunu tuttu.
Boşanmak için 1 milyar lira istedi
Melek Akpınar, eşine 'zina' nedeniyle 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1 milyar TL tazminat ile aylık 850 bin TL nafaka isteyerek boşanma davası açtı.
İş insanı Birol Akpınar ise 500 bin TL'lik karşı boşanma davası açarak boşanma dilekçesinde Melek Akpınar'ın kendisini Ankara'da yalnızlığa terk ettiğini ileri sürdü.