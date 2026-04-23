1 milyar insan sıcaklık ve kuraklık tehdidi altında
WMO ve FAO tarafından yayımlanan ortak rapor, aşırı sıcakların 1 milyardan fazla insanın sağlığını, geçim kaynağını ve iş verimliliğini doğrudan tehdit ettiğini açıkladı.
Rapora göre, bazı bölgelerde yılın 250 günü "çalışılamayacak kadar sıcak" geçebilir; bu durum küresel gıda sistemlerini çöküşün eşiğine getirebilir.
İklim krizinin en somut ve yakıcı etkisi olan "aşırı sıcaklar", küresel tarım-gıda ekosistemini temelinden sarsıyor.
Son 50 yılda sıcak hava dalgalarının sıklığı ve yoğunluğunun keskin bir şekilde arttığına dikkat çeken WMO ve FAO, mevcut tarım modellerinin bu "yeni gerçeklik" karşısında savunmasız kaldığı uyarısında bulundu.
TARIM İŞÇİLERİ İÇİN "250 GÜNLÜK" KRİTİK EŞİK
Raporun en çarpıcı bulgularından biri, tarlalarda ter döken milyonlarca işçinin çalışma koşullarına yönelik oldu. Özellikle Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta-Güney Amerika’nın belirli bölgelerinde, termometrelerin insan fizyolojisinin sınırlarını zorlayacağı belirtildi. Uzmanlar, bu bölgelerde her yıl çalışılamayacak kadar sıcak olan gün sayısının 250’ye kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu durumun sadece bir sağlık krizi değil, aynı zamanda kitlesel göçleri tetikleyebilecek ekonomik bir yıkım olduğu vurgulanıyor.