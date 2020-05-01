1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları resimli 1 Mayıs kısa tebrik sözleri

Bugün işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs... Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başlanan 1 Mayıs resmi günlerden biri. Bugüne özel 1 Mayıs sözleri, resimli 1 Mayıs mesajları ve İşçi Bayramı kutlama sözleri haberimizde...

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne özel en güzel kutlama mesajları, resimli işçi bayramı mesajları ve işçi bayramı kutlama sözleri haberimizde. Dünya üzerindeki birçok ilde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı