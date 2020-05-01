1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları resimli 1 Mayıs kısa tebrik sözleri
Bugün 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü bu özel ve anlamlı gün için en güzel resimli 1 Mayıs mesajlarını ve kısa 1 Mayıs kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanan İşçi Bayramı mesajları sözleri haberimizde.
Bugün işçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs... Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başlanan 1 Mayıs resmi günlerden biri. Bugüne özel 1 Mayıs sözleri, resimli 1 Mayıs mesajları ve İşçi Bayramı kutlama sözleri haberimizde...
1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne özel en güzel kutlama mesajları, resimli işçi bayramı mesajları ve işçi bayramı kutlama sözleri haberimizde. Dünya üzerindeki birçok ilde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı
1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan ve dünya çapında bayram olarak ilan edilmiş bir gün... Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs, 2008 yılının Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. İşte 1 Mayıs kutlama mesajları, 1 Mayıs sözleri
- Yepyeni bir güneş doğar dağIarın dorukIarından, MutIu bir hayat fiIizIenir kavganın ufukIarından, Yurdumun mutIu günIeri mutIak geIen gündedir.
- BirIik ve dayanışma inancıyIa emek, barış ve özgürIük mücadeIesinde tüm eziIenIerin 1 mayıs işçi bayramını kutIarım.