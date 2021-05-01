1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Işın Karaca'dan dikkat çeken paylaşım
Ünlü isimler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de es geçmedi. Işın Karaca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de pandemi tedbirleri gölgesinde kalan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sosyal medya paylaşımlarıyla kutlanıyor. Ünlü isimler de yayımladıkları gönderilerle kutladı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
"Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun! Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü!"
8 Mart tarihinde babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin de 1 Mayıs'ı Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kutladı.
Oyuncu Pınar Altuğ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü "1 Mayıs" notunu düştüğü gönderisiyle kutladı.