Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de pandemi tedbirleri gölgesinde kalan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sosyal medya paylaşımlarıyla kutlanıyor. Ünlü isimler de yayımladıkları gönderilerle kutladı. İşte o paylaşımlardan bazıları...