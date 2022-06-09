1 koli yumurta 100 lira olacak! Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak deniyor

Maliyetler düşmeden üretim sürdürülemez

Bandırma YUM-BİR Başkanı Mehmet Aytekin: Rekabet Kurulu’nun dönem dönem enflasyonu tetikleyen ürünler ile alakalı soruşturma açtığını biliyoruz. Şu anda da temel besin maddesi yumurta gündemlerinde. Dünyada artan emtia fiyatları ile ülkemizde artan döviz kuru maliyetlerimizi her geçen gün arttırıyor. Güncel yumurta maliyetimiz 1,4 lira, satış fiyatımız ise 0,90 kuruş civarında. Yem, enerji, nakliye maliyetlerimiz düşmeden, bu şartlarda yumurta üretimi sürdürülemez. Yumurta stoklanamayan ama her gün üretilen bir mal. Fiyatını sadece arz-talep belirler. Aksi olsaydı üretici hiç zarar etmezdi.