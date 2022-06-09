1 koli yumurta 100 lira olacak! Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak deniyor
Rekabet Kurulu kartel-uyumlu eylem gerekçesi ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne (YUM-BİR) soruşturma açtı. Yumurta üreticileri iflaslar ve sektörden çıkan firma sayısındaki artışa dikkat çekip, "Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30’lu koliyi 100 liraya alacak" uyarısı yaptı.
Rekabet Kurulu’nun kartel-uyumlu eylem gerekçesi ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne (YUM-BİR) üye birlikler ile üretici şirketlere yönelik aldığı soruşturma kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı. Kapanan ihraç pazarları ve artan maliyetler nedeniyle sürekli kan kaybeden sektörden soruşturmaya itiraz geldi. YUM-BİR’e üye birlik başkanları ve firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, sürekli zarar eden, küçülen ve iflaslar yaşayan sektörün bu yönde bir anlaşma içinde olamayacağı belirtilerek, kendilerini savunma ve karşı dava hakkının kullanılacağı ifade edildi.
Soruşturma kapsamına giren bazı birlik ve şirket yöneticileri çekincelerini dile getirerek konuya yönelik yorum yapmaktan kaçınırken Dünya Gazetesine konuşan sektör temsilcileri değerlendirmelerinde, kaderine terk edilen sektörün girdiği darboğazdan çıkmak için ciddi bir mücadele verdiğine, çözüm arayışlarının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi. Soruşturma sonunda, yumurta üreticilerine yönelik iddiaların gerçekle ilgisi olmadığının da ortaya çıkacağı kaydedildi.
Firmaların sürekli küçülmesi ve artan iflaslarla birlikte yumurta üretiminin düşeceği, arz-talep dengesine bağlı olarak yumurta fiyatların daha da artacağı yönünde görüş bildiren sektör temsilcileri, ilerleyen süreçte bu durumun alım gücü sürekli düşen tüketicileri daha fazla etkileyeceği uyarısında bulundu.
Maliyetler düşmeden üretim sürdürülemez
Bandırma YUM-BİR Başkanı Mehmet Aytekin: Rekabet Kurulu’nun dönem dönem enflasyonu tetikleyen ürünler ile alakalı soruşturma açtığını biliyoruz. Şu anda da temel besin maddesi yumurta gündemlerinde. Dünyada artan emtia fiyatları ile ülkemizde artan döviz kuru maliyetlerimizi her geçen gün arttırıyor. Güncel yumurta maliyetimiz 1,4 lira, satış fiyatımız ise 0,90 kuruş civarında. Yem, enerji, nakliye maliyetlerimiz düşmeden, bu şartlarda yumurta üretimi sürdürülemez. Yumurta stoklanamayan ama her gün üretilen bir mal. Fiyatını sadece arz-talep belirler. Aksi olsaydı üretici hiç zarar etmezdi.