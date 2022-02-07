1 hafta boyunca günde 3 hurma yerseniz sonucu inanılmaz! Kalp krizi riskini sıfıra indiriyor
Faydaları saymakla bitmeyen hurmayla ilgili şimdi öğrenecekleriniz sonrası her gün 3 tane yemeyi ihmal etmeyeceksiniz.. Günde 3 hurma, kalp krizi geçirme riskinizi neredeyse sıfıra indiriyor... İşte hurmanın faydaları...
Hurmanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor. yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır.
Zeka seviyesini etkiliyor
Hurmanın içerisinde yer alan çeşitli vitamin ve mineraller hafızanızı güçlendirerek beyninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Tıpkı kuruyemişler gibi hurmada harika bir atıştırmalıktır. İçindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.
Damarları açıyor kalp krizi riskini bitiriyor
Damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Bilim insanları, nar suyu ve hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor.
Ancak damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor.