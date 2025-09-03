1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatı! 2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu
2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Çalışanlar 2026 yılında yılbaşının perşembe gününe denk gelmesiyle, 1 gün izin alınarak 4 günlük tatil yapılabilecek. İzinlerini önceden planlamak isteyenler dikkat!
Yılbaşının perşembe gününe denk gelmesiyle, 1 gün izin alınarak 4 günlük tatil yapılabilecek.
Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesiyle 4 gün izin kullanılarak 9 günlük tatil yapılabileceği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise 1 gün izinle 4 günlük tatil imkanı bulunduğu kaydedildi.
Yeni yılda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu ile birleştiğini aktaran Obilet, 3 günlük bir tatil yapılabileceğini bildirdi.
Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1 gün izin ile birlikte 4 günlük bir tatil olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.