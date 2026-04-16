1 gecede 5 rekor! Herkes Arda Güler'i konuşuyor: Tartışmasız dünya klası
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu, 1 gecede beş rekora imza attı. Arda Güler için Neuer, Thierry Henry ve Haaland'dan yorum geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid elendi, Bayern Münih yarı finale yükseldi. 7 gollü maç tarihe geçerken Arda Güler maça damga vurdu.
Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de ilk dakika dolmadan ve frikikten olmak üzere 2 gol atan Arda Güler, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda Güler'in golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda'nın serbest vuruştan attığı golle tekrar öne geçti. Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Vincic'ten Arda'ya kırmızı kart
Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi. Vincic, geçen yıl Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.