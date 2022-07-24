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1 Euro'ya satın aldıkları çöplükten farksız mağara evi saraya dönüştürdüler

1 Euro'ya satın aldıkları çöplükten farksız mağara evi saraya dönüştürdüler

Fransa'nın Loire Vadisi'nde yaşayan evli bir çift sıkıntıların peş peşe gelmesiyle 1 Euro'ya çöplükten farksız bir mağara ev satın aldılar. Genç çift banka banka dolaşıp kredi çektiler ve satın aldıkları mağara evi adeta bir saraya dönüştürdüler.

1 Euro'ya satın aldıkları çöplükten farksız mağara evi saraya dönüştürdüler

Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi...

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1 Euro'ya satın aldıkları çöplükten farksız mağara evi saraya dönüştürdüler

Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.

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1 Euro'ya satın aldıkları çöplükten farksız mağara evi saraya dönüştürdüler

Satın aldıklarında mağaranın içi evden çok kocaman bir çöplüğe benziyordu.

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1 Euro'ya satın aldıkları çöplükten farksız mağara evi saraya dönüştürdüler

Burayı tekrar bir eve benzetmek üzere kolları sıvayan çifti maddi ve manevi zor bir süreç bekliyordu.

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