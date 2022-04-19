1 dönümden 90 bin TL kazanıyor! Yurt dışından Samsun'a sipariş yağıyor: Sökmenin cezası 112 bin TL
SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde 6 sözleşmeli üretici tarafından yetiştirilen tıbbi, aromatik ve endemik bitki olma özelliğini koruyan leucojum aestivum bitkisine yurtdışından sipariş yağıyor.
Doğadan izinsiz toplaması yasak olan göl soğanı (leucojum aestivum), genellikle ilaç sanayinde kullanılıyor. İzinle dikimi yapılan göl soğanı, 19 Mayıs ilçesinde 12 dönüm alanda yetiştiriliyor.
İlçede şu anda 6 çiftçi göl soğanı üretmek için sözleşme imzalarken, ortalama 1 ton göl soğanından 5-6 bin TL gelir elde ediliyor.
Diğer tarım ürünlere göre getirisi oldukça yüksek olan göl soğanını izinsiz söken vatandaşlara verilen ceza ise 112 bin TL.
İlçede yaklaşık 15 dönümlük bir alanda göl soğanı yetiştirildiğinin altını çizen 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, “19 Mayıs’ta tıbbi bitkileri sözleşmeli olarak üretiyoruz. Göl soğanı gibi yumrulu bitkilerin doğadan sökülmesi bakanlık iznine bağlı." dedi.