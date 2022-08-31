1 bebek öldü! Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! 29 kişi yaralandı
İSPANYA'da son yıllarda görülmemiş dolu yağışı etkili oldu. Tenis topu büyüklüğünde dolu hayatı felç etti. 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı. İşte tenis topu büyüklüğünde dolunun fotoğrafları...
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı.
La Bisbal d'Emporda kasabasında dün meydana gelen dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı.
Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldi.