Zümrüt Apartmanı'na tepki gösteren Berna Laçin'den sapık yazar Elif Şafak'a destek

Mahrem için açıklama

Berna Laçin’in geçmişte Elif Şafak’ın ödüllü “Mahrem” isimli kitabıyla ilgili ‘favorimdir’ açıklaması yaptığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine Berna Laçin’de eleştirilere maruz kaldı. Laçin bu eleştirilerin üzerine ise kendisini şöyle savundu: