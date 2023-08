Zulmün ana vatanı “İsrail”

İsraillilerin çoğunluğu "tüm dünyanın İsrail'e karşı" olduğunu biliyor. Çünkü İsrail kendini kavgacı ve zalim olarak tanıttı. Bu kibrine ve kibrinden doğan zulmüne ise tüm dünya tanık. 'Diğerine sıfır yaşam hakkı' politikasıyla yoluna devam ederek, terör faaliyeti sürdüren İsrail; sadece ama sadece güçten korkan bir vasfa sahip. 6 yaşındaki çocuklarına; Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedini yapmayı hedefleyen İsrail'den söz ediyorum. Dolayısıyla söylenecek söz şudur:

'Hazır ol ceng-i cidâle / ister isen sulh-u salah'

Meşhur Kanadalı piyanist Anton Kuerti:

"İsrail'in Gazze'de işlediği inanılmaz savaş suçları beni Yahudi olmaktan dolayı utandırıyor."

demekte haklıydı. Çünkü; Israil bugün hala suç işlemeye devam ediyor. Çoğunlukla çocukları esir alıyor. Çünkü bu işgal oluşumu; katliamlarla ve vahşetle kurulmuş bir oluşum…

Sözde! güvence sağlamak amacıyla; Filistinliler evlerinden, çocuklarından, özgürlüklerinden alıkonuluyorlar. Ama Filistin halkı her şeye rağmen zulme boyun eğmiyor ve teslim olmuyorlar. Filistinlilerden bir öç almak ve kendini bu şekilde saldırılarla var etmeye çalışan İsrail, aynı zamanda can çekişen ömrünü de uzatmaya çabalıyor. Bu sebeple işgalciler Filistinli küçücük çocukların yaşamlarına pranga vuruyor ve gençleri amansızca katlediyor.

Filistinli çocukların esir alınması başka bir açıdan da geleceğin Filistin'inin hedef alınıyor olmasıdır. Uluslararası hukuka ters olan bu davranış şu an hukuksuzca uygulanmaya devam ediyor. Filistin'in geleceği her geçen gün biraz daha yok oluyor.

Yıllardır Filistinli Müslümanlara vicdansızca kıyan ve infaz eden İsrail işgalcileri tarih boyunca hiçbir milletten kabul görmemiştir.

1290’ da İngiltere’ den, 1492’ de İspanya’ dan, 1497’ de Portekiz’ den kovulmuşlar ve Nazi Almanya’ sının gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) ‘na uğramışlardır. Son durakları bizim kutsal mabedimiz “Mescid-i Aksa’ nın da içinde bulunduğu Filistin olmuştur.

İşgalciler Filistinli Müslümanları ibadet halindeyken ve buldukları her fırsatta taciz ediyor ve Müslüman halkın evlerini işgal ederek zulümle halen varlıklarını devam ettiriyorlar. Çünkü Zalimler!

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

“Allah’ın mescitlerinde, O’nun adının zikredilmesini engelleyip, onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır?” [1]

Tüm dünyanın antisemitizm ile yaklaştığı Yahudi nefreti; geniş bir yelpazede devam ederken, tüm bunlara karşın bir avuç İsrailli’nin gerçekleştirdiği Yahudi zulmü ise; Müslüman coğrafyası Filistin’ de halen devam ediyor.

"Suskunluğu, tırnaklarımın altında bir tahta kıymığı gibi taşıyorum.” Diyen Kudüs Şairi üstat Nuri Pakdil insanlığın vicdan aynasının çatlaklarından sızan suskunluğun acısını çekiyordu. Peki biz bu acıyı hissedebiliyor muyuz? Ne kadar; arsızı, ahlaksızı, ruhu can çekişen, kalbi ölmüş; çapsızı varsa gündemimizde; bir tek, mazlumların arşa yükselen ruhlarına ve cansız bedenlerine karşı alakasız ve duyarsızız.

Filistin' de yaşanan zulüm sanki artık sıradanlaştı ve oradaki masum insanlar öldürülmeyi hak ediyormuş gibi; her şey normal ve ahlaki geliyor. Biraz daha kurulalım rahatlığımıza biraz daha yan gelelim konforumuzda... Nasıl olsa görüp geçiyor, izleyip ekranı kapatıyoruz. Duyup duyarsız kalıyoruz. Hakkaniyetli insanlarız güya; çer çöple uğraşmaktan asıl davanın ne olduğunu unuttuk biz. Her şeyin maddiyata döküldüğü platformlarda; imanî bir sorumlulukla paylaşım yapabilmek ve bu uğurda gayret göstermek bile büyük mesele!

“Dünyanın en uzun hüznü yağıyor. Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne.”(2)

Zaman bilinçlenme zamanı. Hangi taşı kaldırsanız altından bir kirli el çıkması muhtemel. Siyonizmin ultrasına maruz kalan Ünlü Piyanist Stephane Blet; Notre Dome Kilisesi’ni yakanların Siyonistler olduğunu öne sürmüştü ve Neo-Nazi hareketinin arkasında da Siyonistlerin olduğunu biliyordu. Fransa’da 600 kilise yok edilmişti ama herkes sus pus olmuştu.

Blet’in çıkarımlarına göre; medya Siyonistlerin elindeydi. Tüm dünyada Hristiyan/Müslüman savaşı çıkarmak istiyorlardı. Terörizm ve İslamiyet’i aynı şey gibi gösterdiler. Siyonizm’i bir yıkım ideolojisi olarak gören Blet, Siyonizm aleyhine konuşan herkesin, Yahudiler aleyhine konuşmuş gibi algılandığını belirtirken, Fransızların bu konuda cahil olduğunu; Siyonizm’ in Atası Theodore Herzi’yi bile bilmediklerini söylemişti.

Filistin’i, Kudüs’ü Müslümanlara yapılan zulmü kendine dert edinen ünlü piyanist Blet Osmanlı ve Türkiye sevgisinden dolayı da büyük bir Boykotla karşı karşıya kaldı. Konserleri iptal ediliyor plakları satılmıyor ve büyük tehditler alıyordu. 7 Ocak’ta İsviçre’ye bir Türk arkadaşını ziyaret için gitmişti ve ardından Fransa’ya geçip annesini ziyaret edecek, 25 Ocak’ta’ da Türkiye’ye dönecekti. Fakat İsviçre’nin Cenevre kentindeki evinin balkonundan düşerek (?) atılarak hayatını kaybetti.

Bakınız zalimin korkusu hakikattendir ve bu yüzden yazılanlara değil, yazana ve sesini yükseltene saldırıyorlar. Yaptıkları insanlık dışı katliamların medyada yankılanmasından rahatsızlar. Bu yüzden de savaşa/vahşete güzelleme(!) yaparak romantik İsimler koydular. "Yaz Yağmuru" ve "Sonbahar Bulutları" gibi güzellemeler(!) neticesinde 85'i çocuk 400'den fazla Filistinli öldürüldü. "Sıcak Kış" sırasında beş gün içerisinde 33 Filistinli çocuk öldürüldü. Ezber hiç bozulmuyor. İsrail işgalcileri Filistin’ in geleceği yok ediyor.

Filistin hiç dinmeyecekmişçesine büyük acılara maruz kalanların diyarı.. Ne hazin; tehditkâr bakışların gölgesinde yaşamak…Tatlı rüyalara dalması gereken çocukların üzerlerine, yorgan yerine; korkuyu bürünmeleri ne hazin…

Bıçağın kemiğe dayandığı yerde olmak! Kıldan ince kılıçtan keskin bir davanın sırat-ı’dır Filistin! Ve ne büyük zenginliktir; bin bir ümit taşıması her bir hamlenin! Ne can ne ten korkusu olmadan; nefisle bir an dahi baş başa kalmadan adım atabilmek ne büyük nasip…

Kolay değil, kalpleri hedef almış silaha karşı, şehadet parmağını doğrultabilmek! Filistin Mücahitlerin içtikleri şehadet şerbetiyle bereketlenen diyar... Filistin ölümle burun buruna yaşayanların yurdu. Orada doruklara sevdalıların ruhuyla güzelleşir ölüm.

Zulmü alkışlamayanların, zalimi sevmeyenlerin, yalnızca huzur isteyenlerin sulhudur Filistin. Hafızalarda her daim diri tutulan ve ibret-i aleme vurulan mühürdür; Halkların adaletine gölge düşürenlere karşı cihana dosdoğru verilen yöndür Filistin.



[1] Bakara 114

[2] Erdem Beyazıt