Zülfü ve tertemiz CHP

Bir kaç gündür Zülfü Livaneli'nin açıklamalarını tartışıyoruz. İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve özellikle Deniz Baykal'la ilgili söyledikleri, yenilir yutulur cinsten değil. Livaneli'ye göre, ne İnönü, ne Ecevit, ne de Baykal "solcu" değilmiş!

Zülfü Bey, CHP'nini eski liderlerini bir bir sıralarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayrı tutuyor. Livaneli'den öğrendiğimize göre, CHP'nin başındaki "tek solcu" Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş!

Elinde "solcumetre" varmış gibi hüküm vermiş Zülfü Livaneli.

İşte tam bu noktada solcu geçinen arkadaşlara bir çift lafım var. Ecevit'i, Baykal'ı boşverdim, hani İsmet İnönü bu ülkenin "kurucu değeri"ydi? Çatır çatır savunuyordunuz, ekranlarda bülbül gibi şakırdıyordunuz, biz konuşunca kötü oluyorduk, Zülfü Livaneli'ye bir tek lafınız niye yok? Niye "Sen halt etmişsin, İnönü çok iyi bir solcuydu" diyemiyorsunuz?

Hadi şimdi konuşsanıza!

Zülfü Livaneli'nin "(...) Sol olmayan “sol partilerle”. CHP, DSP, SHP gibi partiler sol partiler değil, gelenekleri de sola dayanmıyor, gelecek programları da. Fakat sol olarak sunulan bu partilerin başına, hiçbiri solcu olmayan birtakım liderler getirildi. İsmet İnönü, Bülent Ecevit solcu muydu?" sözlerine cevap versenize.

Hepsi sus pus!

Geçmişte kol kanat gerdikleri liderlerini sahipsiz bıraktılar.

Neden acaba?

Zülfü Livaneli bununla da kalmadı, çok tehlikeli laflar etti. Deniz Baykal'a hiç de hak etmediği suçlamalarda bulundu. Aklı başında hiç kimse bu lafları etmez. Ama Livaneli etti:

- Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekâlâ DYP’de, ANAP’ta, DP’de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu.

İnanılır gibi değil!

"Tipik bir Sünni" ne demek ya?

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır.

Bu nasıl bir pespayeliktir.

Bu ne kepazeliktir.

AK Parti'den biri bu ifadeyi kullanmış olsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynamaz mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, malum çevreler halkı sokağa dökme girişiminde bulunmaz mıydı? Gezi benzeri olaylar olmaz mıydı? Kardeş kardeşi 80'li yıllarda olduğu gibi boğazlamaz mıydı?



Livaneli'nin kardeşi kardeşe kırdırma girişimine niye ses etmez kimse?

Bakın ne diyor:

- Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez.

Doğruysa korkunç, değilse daha da korkunç.

Kim ne dedi bu konuda peki?

CHP yönetimi bir açıklama yapma ihtiyacı duydu mu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim edelim, bir tek o konuştu.

Ne dedi peki?

"Höst" dedi mi?

"CHP tertemiz bir partidir, bu tartışmadan çıkın" talimatı verdi.

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CHP'li milletvekilleri, alkışlarıyla bu açıklamayı yeterli buldu.



"Tertemiz bir CHP" sözü, Livaneli'nin o iğrenç sözlerinin üzerini örtecek mi peki? CHP'deki "Tertemiz tacizler"in üzeri örtülmedi mi? CHP'li il, ilçe yöneticileri tarafından tecavüze uğrayan kadınlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu bir tek açıklama yaptı mı ki, bu konuda da konuşsun? "Tertemiz" bir şekilde tacizlerin de, tecavüzlerin de üstünü örttüler, hâlâ örtüyorlar.

Ben demiyorum bunu.

Barış Yarkadaş haykırmıştı TV100 ekranlarında.

"CHP'deki yavşak ilişkilere izin vermeyeceğim" diyordu çığlık çığlığa.

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CHP'de bir şeyler oluyor!

Birileri düğmeye basmış, CHP'deki ulusalcıları tasfiye ediyorlar. Bugüne kadar kapı dışarı ettikleri sayısız insan var. Baykal'a iftira atılıyor, bir tek kişi çıkıp, "Yahu bu adam bizim liderimizdir, partimizin genel başkanlığını yaptı, kumpasa kurban gitti" demiyor.

Kapı arkalarında söylenenlere kıkır kıkır gülüyorlar.

Bir de şu var; Baykal'a sahip çıkmadıkları gibi, Zülfü Livaneli'nin sözlerinden sonra, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Büyük solcu" olmasıyla böbürleniyorlar. Zülfü Livaneli herkesi bir çuvala doldurduktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ayrı tuttu ya...

"Tertemiz CHP"nin başındaki "En büyük solcu!"

Yahu CHP sağcılarla dolu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ülkücü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eski sağcı.

Mehmet Bekaroğlu eski Refahlı.

Abdullatif Şener eski AK Partili.

İlhan Kesici eski DYP'li.

Cihangir İslam eski Saadet Partili.

Bülent Kuşoğlu eski DYP'li.

Daha sayayım mı?

Bucak aşiretindeki milletvekilini, Cemil Erhan'ı... hali hazırda CHP'de görev alan il ilçe başkanları... Kemal Bey bizzat artık "sağ-sol" yok demedi mi? Gaziosmanpaşa'da çarşaflı kadınlara rozet takmadılar mı? Üsküdar müftüsünü milletvekili yapmadılar mı?

Zülfü Livaneli'ye ne demeli peki?

Baykal döneminde bir gün olsun Meclis'te görev almayan Livaneli, CHP'nin içinde yuvalanan, baştacı edilen, birinci sıralarda kazanma garantili milletvekili olan sağcıları görmüyor mu?

Görmez mi?

Demek ki bir hesabı var!

Hesabının ne olduğunu da Baykal'ın eski kurmayları söylüyor zaten.