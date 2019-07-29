Zülfü Livaneli'den 13 yaşındaki Ali İnsan'a 'Sana hayranım' çağrısı! İletişim bilgilerini de istedi
Usta sanatçı Zülfü Livaneli, geçtiğimiz yıl Almanya’da düzenlenen Mozart Ödülü’nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan’a Twitter üzerinden hayranlarından biriyim diyerek seslendi ve iletişim bilgilerini istedi.
Keman çalarak şarkı söyleyen Ali İnsan, geçtiğimiz günlerde Güneş Topla Benim İçin şarkısını seslendirerek çektiği videoyu da YouTube hesabından yayınladı. İnsan’ın “Sözlerini sevgili Ülkü Tamer’in yazdığı ve tüm şarkılarını severek dinlediğim güzel insan Zülfü Livaneli’nin bestelediği bir eser “Güneş Topla Benim İçin”. Bence sizlerde beğeneceksiniz” notuyla yayınladığı videoya Zülfü Livaneli, sessiz kalmadı.
Usta müzisyen Livaneli, sosyal medya hesabından kendisinin bestelediği 'Güneş Topla Benim İçin' şarkısını okuyan Ali İnsan'ın videosunu paylaştı. Livaneli, sosyal medya hesabından seslendiği küçük çocuğun kendisine ulaşmasını istedi.
Livaneli, Twitter hesabından Ali İnsan'ın videosunu paylaşarak "Güzel insan sensin Alicim. Hayranlarından biriyim. lütfen bana DM'den yaz, iletişim bilgilerini ver. Gözlerinden öperim" dedi.
İşte Ali İnsan'ın 'Güneş Topla Benim İçin' şarkısını söylediği videosu
Malatya’dan Almanya’ya 1996 yılında göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin 13 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen “54. Jugend Muzisiert” yarışmasına klasik müzik kategorisinde katıldı.