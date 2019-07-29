Zülfü Livaneli'den 13 yaşındaki Ali İnsan'a 'Sana hayranım' çağrısı! İletişim bilgilerini de istedi

Keman çalarak şarkı söyleyen Ali İnsan, geçtiğimiz günlerde Güneş Topla Benim İçin şarkısını seslendirerek çektiği videoyu da YouTube hesabından yayınladı. İnsan’ın “Sözlerini sevgili Ülkü Tamer’in yazdığı ve tüm şarkılarını severek dinlediğim güzel insan Zülfü Livaneli’nin bestelediği bir eser “Güneş Topla Benim İçin”. Bence sizlerde beğeneceksiniz” notuyla yayınladığı videoya Zülfü Livaneli, sessiz kalmadı.