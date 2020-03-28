Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı nerede nasıl yakalandıklarını açıkladı
NEW YORK'da imza günü düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı. Livaneli, konu hakkında açıklama yaptı.
Türk müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, geçtiğimiz haftalarda gittiği ABD'nin New York kentinden birden çok konser ve imza günü düzenledi. 27 Şubat'ta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan Livaneli, 4 Mart'ta yeni bir etkinlik çıkarak hem imza günü düzenledi hem de konser verdi.
Livaneli'nin bu konserine katılan birçok Türk isimde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Konu hakkında ilk kez konuşan sanatçı; kendisinin, eşinin ve arkadaşlarının Kovid-19 virüsüne yakalandığını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
"25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız."