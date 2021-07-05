Zülfü Livaneli Korkmaz Karaca'yı tanımadığını söyledi Livaneli'yi yalanlayan fotoğraflar çıktı

CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli, röportajında Korkmaz Karaca'yı tanımadığını söyledi. Gelen fotolar öyle demiyor. Livaneli'nin 2007'de Atina'da Korkmaz Karaca'nın ailesine misafir olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Bir dönem Baykal'ın teklifiyle CHP'de milletvekilliği yapan Zülfü Livaneli'nin iddiaları siyaset dünyasını karıştırdı. Livaneli GazeteDuvar'a yaptığı açıklamada, Deniz Baykal'a verdi veriştirdi. Korkmaz Karaca'yı tanımadığını söyledi.

Yankı uyandıran açıklamalar sonrası sosyal medyaya Livaneli'yi zor durumda bırakacak fotoğraflar düştü.

Livaneli'nin Karaca ile samimi pozları

Nisan 2007 tarihinde Atina'da CHP'li vekiller Bülent Tanla ve Zülfü Livaneli'nin aileleriyle birlikte Korkmaz Karaca'nın evine misafir olduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Livaneli, o dönem Atina'da çalışan Karaca'nın evine konuk olurken, buluşmada Karaca'nın patronu da yer almış.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca kimdir?

Siyaset gündeminin öne çıkan isimlerinden Korkmaz Karaca vatandaşların merak konusu oldu. Konu hakkında Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

Sosyal medyada trend olan ve hakkında detaylar merak edilen Korkmaz Karaca merak ediliyor. Peki, Korkmaz Karaca kimdir? İşte, Korkmaz Karaca hayatı ve biyografisi.

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı.

Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren "Indagro Group"'un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında Fox Tv'de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal'ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan Ak Parti Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki Bey'in önermesi; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.