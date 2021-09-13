Zuhal Topal'la Sofrada itirafı: Yarışmacının çorbasından kurt çıktı!
FOX TV gündüz kuşağından Tv8'e transfer olan Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal, Fox Tv'de iken bir bölümde, yarışmacının çorbasından kurt çıktığını itiraf etti.
TV8'de yayınlanan ve bugün yeni sezonun ilk programını yapan 2. Sayfa magazin programına katılan ünlü sunucu Zuhal Topal'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. FOX TV gündüz kuşağında yayınlanan 'Sofrada'yı sunan Zuhal Topal, kanal ile anlaşamayınca programı bırakmıştı. Yeni sezonda TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Topal samimi açıklamalarda bulundu.
TV8'de ekrana gelen "2.Sayfa" programına konuk olan Zuhal Topal, yayın tarihi boyunca başına gelen en ilginç olayı anlattı.
"Hiç bozuntuya vermedim"
Sunumunu üstlendiği 'Zuhal Topal'la Sofrada'da yarışan bir yarışmacının çorbasında kurt çıktığını anlatan Zuhal Topal, "Hiç bozuntuya vermedim. İçindeki üründen kaynaklı böyle bir kurtlanma durumu olmuş. O yarışmacı daha sonra birinci oldu. Yemekleri çok lezzetliydi. Öyle bir talihsizlik yaşadı" şeklinde konuştu.
Fox TV ekranında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, kanaldan yeni sezon için zam istemiş ancak teklifi kabul edilmeyince kanal ile yollarını ayırmıştı.