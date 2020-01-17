Zuhal Topal'la Sofrada davası reddedildi mi? Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama
Acun Ilıcalı ve FOX TV arasındaki 'Zuhal Topal'la Sofrada' ve 'Yemekteyiz' programlarının kapışması sürüyor. Acun Ilıcalı, açtığı davanın reddedildiği iddiasına cevap verdi.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, kendi kanalında yayımlanan ''Yemekteyiz''den çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Açılan davanın reddedildiği haberleri üzerine Acun Ilıcalı, bir açıklama yaptı.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Zuhal Topal'la Sofrada'' programına karşı açtıkları davanın reddedildiğine yönelik başlıkla çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Dava sürecinin devam ettiğini ifade eden Ilıcalı, "Kamuoyuna saygıyla duyururuz" paylaşımı yaptı.
Peki, ne olmuştu?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında yaşanan gerilim gittikçe büyüyor. Yemekteyiz'in formatından çalıntı olduğu iddia edilen “Zuhal Topal’la Sofrada” programının yayınının durdurulması için Ilıcalı, Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.
Açılan davada 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren Fox TV, kendi programlarının yurtdışında yayınlanan “Momsters” adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.