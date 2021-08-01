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Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı! Fox TV'nin zammını beğenmedi

Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı! Fox TV'nin zammını beğenmedi

FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada programın sunucusu Zuhal Topal'ın yeni kanalı belli oldu.

Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı! Fox TV'nin zammını beğenmedi

2018 yılından beri Fox TV'de Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı.

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Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı! Fox TV'nin zammını beğenmedi

Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.

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Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı! Fox TV'nin zammını beğenmedi

Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylentiler dilden dile yayılmaya başladı.

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Zuhal Topal'ın yeni kanalı ortaya çıktı! Fox TV'nin zammını beğenmedi

44 yaşındaki sunucunun ilk olarak TV8'e transfer olacağı öne sürüldü.

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