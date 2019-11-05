Zuhal Topal'ın taytlı spor pozu olay yarattı beğeni yağmuruna tutuldu

Kariyerine önce dizi yıldızı olarak başlayan, ardından izdivaç programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Zuhal Topal, şu sıralar kendi adıyla yayınlanan bir yemek yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor. Topal, yoğun iş temposuna rağmen spor yapmayı da ihmal etmiyor.