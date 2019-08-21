Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...
Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni sezonun ilk yarışmacıları ile olaylı başladı. Uzun bir tatil sonrası yeniden ekranlarda boy gösteren Zuhal Topal'ın gafı ise olay oldu! Toparlama çalışsa da sosyal medyanın diline düştü.
Fox ekranlarının en çok seyredilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni sezonu başladı. İlk hafta çekimlerini tatil yaptığı Kıbrıs'ta tamamlayan Zuhal Topal'ın gafı ise yeni sezona damga vurdu.
Eğlenceli, samimi ve farklı sunumu ile dikkat çeken Zuhal Topal, sevilen yemek yarışmasının yeni sezonunda da sunuculuk görevini üstlendi.
Gelinlerin yaptığı yemekleri değerlendiren kaynanalar, 5 gün boyunca çekişmeli bir finalin ardından para ödülü alacak.
Yeni sezonun merakla beklenen yarışmacılarından biri de Kıbrıs'ta yaşayan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu. Özellikle sempatik tavırları ile dikkat çeken Sıdıka Özdemir eğlenceli dansları ve samimi halleri ile ekran başındakileri mest etti.