Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Yeni sezonun merakla beklenen yarışmacılarından biri de Kıbrıs'ta yaşayan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu. Özellikle sempatik tavırları ile dikkat çeken Sıdıka Özdemir eğlenceli dansları ve samimi halleri ile ekran başındakileri mest etti.