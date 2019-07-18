Zuhal Topal mayolu poz paylaştı detayı görenler şaştı kaldı!
Ekranların sevilen, sempatik ve başarılı sunucusu Zuhal Topal yoğun geçen sezonun yorgunluğunu ailece tatilde atıyor. Fox'da Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan güzel oyuncunun mayolu instagram paylaşımı olay oldu
Sempatik ve içten tavırları ile sevilen sunucu ve oyuncu Zuhal Topal şu sıralar ailecek tatilde. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atan başarılı sunucu tatil pozlarını da instagram takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
Fox ekranlarında haftaiçi her gün Zuhal Topal ile Sofrada programını sunan oyuncu kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve reytinglerde kanalın yüzünü güldürdü. Rakiplerine kısa sürede fark atan Zuhal Topal'ın yeni programı çok sevildi.
Yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde alan Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile birlikte uzun zamandır KKTC'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
Son instagram paylaşımıyla olay olan Zuhal Topal'ın mayolu pozu takipçilerinden tam not aldı. Fotoğraftaki detay ise herkesi şaşırttı. Tüm aile bireylerinin aynı desenli mayoyu giymesi instagram takipçilerinden tam not aldı. Binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan bu mayolu paylaşım çok konuşulanlar arasına girdi.