Zuhal Topal ile Sofrada FOX TV'den ayrıldı! Esra Erol bu haberi duymasın
Zuhal Topal FOX TV'deki Zuhal Topal'la Sofrada programını bitirdi. Zuhal Topal parada anlaşamayınca yeni bir kanala geçme kararı aldı. Yeni kanalla ilgili iddialar da bomba.
2018 yılından beri Fox TV'de Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı. Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.
Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylentiler dilden dile yayılmaya başladı.
44 yaşında Zuhal Topal'ın ilk olarak TV8'e transfer olacağı öne sürüldü. Program formatı nedeniyle Acun Ilıcalı ile davalık olan Zuhal Topal ile ilgili bu iddia kafaları karıştırdı.
Topal TV8 iddiasıyla ilgili sessizliğini korurken ortaya atılan yeni iddia olay oldu. Zuhal Topal yeni sezon için anlaştığı kanalın TV8 değil, ATV olduğu öne sürüldü. Magazin sitelerinde yer alan bu iddia olay oldu.