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Zuhal Topal fiziğiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Genç kızlara nal toplattı

Zuhal Topal fiziğiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Genç kızlara nal toplattı

Oyunculuk ve sunuculuk alanlarındaki başarısı ile uzun yıllardır ekranlarda olan Zuhal Topal, popüler projelerde bulunmasıyla Türkiye'nin en tanıdık simalarından biri oldu. Şimdilerde Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal, fiziğiyle sosyal medyada olay oldu.

Zuhal Topal fiziğiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Genç kızlara nal toplattı

Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde spor salonundan verdiği mini şortlu pozuyla magazin gündeminde yer almıştı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Topal, bakın sosyal medya hesabından hangi pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor...

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Zuhal Topal fiziğiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Genç kızlara nal toplattı

Eski oyuncu Zuhal Topal, izdivaç programlarının ardından şimdi de yemek programı sunuculuğunu üstleniyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Topal, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpıyor.

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Zuhal Topal fiziğiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Genç kızlara nal toplattı

Fiziğine övgü yağdı!

Taksim meydanında boydan verdiği pozunu paylaşan Topal'ın fiziğine övgü yağdı.Topal, bir takipçisinin, "Genç kızlara taş çıkartırsınız" yorumunu sabitledi.

Ünlü isim Topal, yaklaşık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile aşk dolu evliliğine devam ediyor.

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Zuhal Topal fiziğiyle sosyal medyaya bomba gibi düştü! Genç kızlara nal toplattı

Ünlü sunucu çocukları ve eşiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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